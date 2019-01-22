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“Bu hırsızlığa göz yummayın”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün Lefkoşa’daki pazar yerine giderek alışveriş yaptıklarını ancak balık aldıkları sırada yapılan hırsızlık nedeniyle oldukça canlarının sıkıldığını ifade ettiler.

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“Bu hırsızlığa göz yummayın”
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"Lefkoşa Terminal pazarındaki bütün balıkçılar hırsız. Ben balık alıyorum pazardan baktım kabıyla beraber tartıyor. Uyarınca balığın fiyatı zaten düşük dediği laf bu kabı düş deyince kabul etmedi” diyen vatandaşımız, kabı tarttıklarını ve yaklaşık 300 gram geldiğini aktardı. Kendilerinin iki kişilik aile olduğunu ve 1 kg almak isterken maalesef 700 gram almış oldukların ama 1 kilo parası ödediklerini kaydetti.

Bu arada pazardaki tüm balıkçıların ayni olduğunu ifade edem vatandaşımız, “Bu adamdan balık almam başkasından alayım derken hepsine gittim. Hepsi de aynı manzara. İki senedir bu olay dikkatimi çekiyor 185 zabıtayı ararım, ‘arkadaşlar ilgilenecek’ deniyor ama değişen bir şey yok” dedi.

Bu yapılanın tam bir hırsızlık olduğunu belirten vatandaşımız, bu hırsızlığa neden zabıtalarında göz yumduğunu sorguladı.

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