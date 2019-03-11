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Bu hayvanları avcılar değil yanlış zirai ilaçlar öldürdü

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız geçtiğimiz gün bir arkadaşlarının ilettiği fotoğrafı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

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Bu hayvanları avcılar değil yanlış zirai ilaçlar öldürdü
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Fotoğrafta görülen ölü tavşanların Güzelyurt bölgesindeki Zümrütköy’de bir tarla kenarında bulunduğunu ifade eden doğasever vatandaşlarımız, bu tavşanların zirai ilaçlamadan dolayı öldüklerini belirttiler.

"Bu hayvanlar Zümrütköy’de tarla kenarında bulundu .Üzerlerinde saçma iz yok belli ki zehirlendiler.. Zirai ilaçlamada kontrol olmazsa bizim de sonumuz bu tavşanlar gibi olacak” diyen vatandaşlarımız yanlış ilaçlamalardan dolayı doğanın ve insanoğlunun mahvolduğunu iddia ettiler.

“Allah bilir kaç tane daha olü hayvan var o bölgede. Çok iddialıyız avcının vurduğunun 10 katı kadar kontrolsüz ilaçlama yüzünden hayvan ölüyor." diyen doğasever vatandaşlarımız, bilinçsizce ilaçlamanın önüne geçilmesi için mutlaka eğitimin şart olduğunu sözlerine eklediler.

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