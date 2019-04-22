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Bu görüntülere artık dur denmeli

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemize sözde tahsil için gelen ancak daha sonra hayatını kazanmak için çalışmaya başlayan başta Afrikalı kişiler olmak üzere birçok üçüncü ülke vatandaşının son zamanlarda sokaklarda yaşadığını gözlemlediklerini dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla isyanlarını paylaştı.

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Bu görüntülere artık dur denmeli
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Fotoğrafta görülen Afrikalı kişinin dün öğle saatlerine doğru Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde bulunan Tekke Bahçesi Şehitliği önünde bu şekilde sızmış vaziyette olduğunu belirten vatandaşımız “Bu Afrikalı kişi öğrenci mi yoksa çalışan mı bilmiyorum ama ayağında terliklerle sızmış bir şekilde duvarın üzerine dayanarak aracın önünde uyuyordu. Bu ve bunun gibi görüntüleri ülkede büyük kentlerimizde sık sık görmeye başladık. Artık bu görüntülere dur denmeli” diyerek isyan etti.

Her geçen gün ülkemizde artan bu şekildeki evsiz insan sayısının ülkeye giriş çıkışların kontrol altında olmamasından kaynaklandığını iddia eden vatandaşımız “İnşallah gerek üniversiteler için gerekse ülkeye girişlerde yapılacak denetimlerde bu görüntülerin önüne geçilebilir” diyerek sözlerini tamamladı.

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