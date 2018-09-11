Bu görüntüler hiç bitmeyecek mi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde tüm uyarılara rağmen bazı kendini bilmezlerin her tarafa çöplerini ve molozlarını attığını ve ortaya fotoğraftaki gibi kötü görüntülerin çıktığını belirterek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle son zamanlarda başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün çevre temizliği konusunda açıklama ve eylemler yapmasına karşın halen daha fotoğraftaki gibi görüntülerin ortaya çıktığına dikkat çeken vatandaşlarımız, bu görüntülerden utandıklarını kaydettiler.

Bu çöp ve moloz yığınlarının Yeni Boğaziçi bölgesinde Eyva Restaurant yakınlarındaki bir sokaktan çekildiğini ifade eden vatandaşlarımız “Bölgeye her hafta çöp kamyonları gelerek çöpleri alınmasına karşın maalesef bazı duyarsız kişi veyahut kişiler ellerine ne geldiyse yol kenarına bırakmışlar. Sonuç olarak da bu kötü görüntüler ortaya çıktı” dediler.

Bu duyarsızlığın sebebini anlamakta güçlük çektiklerini söyleyen vatandaşlarımız “Acaba bu çöp ve molozları atanların evlerinin içi de böyle mi çok merak ediyoruz” diyerek sitem ettiler.