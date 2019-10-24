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Bu görüntüler Girne’ye yakışmıyor

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Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bulunan gerek öğrenciler gerekse yabancı işçilerin çevreyi kirlettiklerini iddia ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla isyanlarını paylaştılar.

Bu görüntüler Girne’ye yakışmıyor
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 Fotoğrafta görülen yerin Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde bulunan Serena Butik önü olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi geceleri buralarda vakit geçiren gerek öğrenci gerekse yabancı işçiler yediklerini, içtiklerini çevreye bırakıp gidiyorlar. Sonuç olarak da her taraf çöpe dönüyor. Bu her gece böyle” diye konuştular.

Kaldırımlara bırakılan bu molozların neden etrafta olan çöp kutularına konulmadığını sorgulayan vatandaşlarımız, “Bir turizm kenti için bu görüntüler hiç hoş değil. Buraya ilk kez gelen bir kişi bu görüntüleri gördüğü zaman bir daha buralara gelmek istemez” diyerek Girne yakışmayan bu görüntülerin önüne geçmek için uyarıcı tabelalar konulması gerektiğini sözlerine eklediler.

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