Bu görüntüler Girne Limanı’na yakışmıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir Girne sakini vatandaşımız, son zamanlarda sık sık gündeme gelen Girne eski limanının kaderine terke edilmiş olduğunu gördükçe moralinin bozulduğunu belirterek, bize gönderdiği bazı fotoğraflarla isyan etti.

Yaz-Kış Girne eski liman bölgesinin gerek Girnelilerin gerekse turistlerin yürüyüş alanı olduğunu ifade eden vatandaşımız, ancak insanların buraya gittikleri zaman fotoğraflardaki kirliliği görünce utanç duyarak buradan kaçtığını iddia etti.

Gerek gemilerden gerekse geceleyin buralarda vakit geçiren kişilerce atılan çöp ve molozlardan dolayı limanın fotoğraftaki gibi çöplüğe boğulduğunu söyleyen vatandaşımız “Yıl 2020 oluyor ama halen bir eski çağlarda yaşamaya devam ediyoruz. Biraz sorumluluk hisseden insanlar bu şekilde çevreyi kirletmezler” diyerek sitemini paylaştı.

Bu bölgede Girne Belediyesi zabıtalarının gece gündüz demeden devriye yapmasının şart olduğunu zira limanın bu kötü yüzünün ülke turizmi için hiç iyi bir puan olmadığını sözlerine ekleyen vatandaşımız yetkilileri göreve davet ettiler.