banner107
Dürüst’e para cezası
Dürüst’e para cezası
61 0
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
9 0
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
10 0
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
216 0
Okunması Gereken 20 Klasik
Okunması Gereken 20 Klasik
62 0
Malek jübilesini yaptı
Malek jübilesini yaptı
95 0
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
213 0
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
43 0
banner82
banner147

“Bu görüntüler bir spor alanına yakışmıyor”

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı velilerimiz, Lefkoşa’nın en fazla sporcunun kullandığı yerlerden biri olan Çağlayan bölgesindeki Yusuf Kaptan sahasının etrafının içler açısı olduğunu dile getirerek sitem ettiler.

“Bu görüntüler bir spor alanına yakışmıyor”
banner137

 

İşletmesi Yenicami Spor Kulübü tarafından yapılan Yusuf Kaptan Sahası’nın etrafının idrar kokusundan geçilmediğini, her yerde pet şişelerin, cam kırıklarının ve hatta bira tenekeleriyle dolduğunu ifade eden duyarlı velilerimiz “Çocuklarımızı buraya sportif faaliyetlerde bulunmaları için getiriyoruz. Ancak ansızın bir hastalık kapmalarından veyahut başlarına kötü bir kaza gelmesinden korkuyoruz” dediler.

Bu bölgeye düzgün tuvaletler yapılması gerektiğini, etrafta çöp bidonlarının çoğaltılması gerektiğini söyleyen duyarlı velilerimiz “En önemlisi ise burada spor yapan veyahut dinlenen kişilerin etrafa çöp veya molozlarını bırakmaması gerekiyor. Bu görüntülerl bir spor alanına yakışmıyor” dediler.

Yetkilerin buraya biraz daha önem vermesini beklediklerini söyleyen vatandaşlarımız, çocuklara da etrafa çöp atmama konusunda eğitim verilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.