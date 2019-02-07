Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkemizin başkenti olan Lefkoşa’nın her yönüyle örnek olması gerektiğini belirterek, bir zamanlar yaşanılan kötü olayların izlerini silmek için büyük gayret gösteren Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın gayretlerinin görmezden gelinemeyeceğini ancak fotoğrafta görülen çöp konteynerini görünce morallerinin bozulduğunu ifade ettiler.

Bu fotoğrafın Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde çekildiğini belirten vatandaşlarımız, “Üzerinde pırıl pırıl Lefkoşa yazan bu çöp konteynerinin hali bizleri mutsuz etti. Görüldüğü gibi konteyner adeta hurdaya dönmüş durumda. Bunu gören insanın pırıl pırıl Lefkoşa yazısına inanmasını nasıl bekleyebiliriz?” dedi.

Lefkoşa’nın turistlerce gezilen tek bölge olan Surlariçi’nde bu görüntülerin olmaması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Çöpleri toplayan çöpçüler neden bu çöp konteynerlerinin kaldırılıp yerlerine yenisinin konması için belediye yetkililerine bilgi vermiyorlar” diye konuştular.