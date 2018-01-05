“Bu fotoğrafta görüldüğü gibi çevremizin içine s…..”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde çevremize karşı duyarlılığın her geçen gün azaldığını dile getirerek, geçtiğimiz günlerde çıktıkları doğa gezintisinde gördükleri fotoğraftaki manzara karşısında isyan ettiklerini ifade ettiler.

Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde bulunan bir kişiye ait Türk malı bir yer olduğunu kaydeden vatandaşlarımız, buranın her geçen gün molozlarla dolduğunu belirttiler.

Burada evsel atıklar, inşaat atıkları ve daha birçok moloz bulunduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi burada bir inşaattan sökülen eski klozetler etrafa bırakıldı. Anlayacağınız çevremizin içine tam da bu şekilde s…..” diye konuştular.

Artık biraz silkinerek toplum olarak kendimize gelmenin zamanı olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, bu şekilde çevreyi yok etmenin geleceğimizi yok etmek anlamına geldiğinin altını çizdiler.