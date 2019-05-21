Bu fotoğraf, insanımızın düştüğü durumun özeti

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan bize ulaşan bir vatandaşımız, gönderdiği fotoğrafla ülkemizin ne duruma geldiğini sorgulayarak sitemini bizlerle paylaştı.

Mağusa sakini vatandaşımız, fotoğrafta görülen adamı birkaç kezdir farklı bölgelerde çöp konteynerlerinden bir şeyler toplarken gördüğünü iddia ederek “Bu da gerçekler. Bu adamı daha önce Karakol bölgesinde çöpten bir şeyler toplarken gördüm. Dün sabah da Eski Lemar yakınında Baykal Bölgesinde çöpten bir şeyler topluyordu” dedi.

Bu adamın çöpten ne topladığını tam bilmediğini ifade eden vatandaşımız, ancak ekonomik kriz nedeniyle insanımızın düştüğü durumun bu olduğunu belirtti.

Bu görüntülerin gün geçtikçe artacağından endişelendiğini söyleyen vatandaşımız, ülkedeki pahallılığın insanların belini büktüğünü sözlerine ekledi.