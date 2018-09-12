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“Bu fiyatları gören yok mu?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde ve Türkiye’de yaşanan döviz krizi sonrasında birçok gıda ürününde artış yaşandığını ancak bazı ürünlerin fiyatlarının üçe katlanmasının anlaşılır gibi olmadığını ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

“Bu fiyatları gören yok mu?”
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Fotoğrafta görülen yerli meyve suyunun daha geçen haftaya kadar 4 TL’den satıldığını ifade eden vatandaşlarımız, şimdi ise bazı marketlerde 8 TL bazılarında fotoğrafta görüldüğü gibi 10.35 TL’den satıldığını belirttiler.

Bu fiyat artışının nedenini anlamakta güçlük çektiklerini söyleyen vatandaşlarımız “Hade yurt dışından gelen ürünleri dövizle alıp ülkede satıyorlar. Ama fotoğrafta görülen ürün gibi yerli ürün burada üretildiğine göre lazım fiyatı bir anda ikiye katlanmamalıydı” dediler.

Başbakanlık tarafından birkaç hafta önce yapılan açıklamada ülkedeki fiyatları denetlemek için 12 memur görevlendirildiğine vurgu yapan vatandaşlarımız “Acaba bu görevlendirilen memurlar hiç bu rakamları görmüyor mu? Yoksa görevleri sadece 2 gün mü sürdü de bizim haberimiz yok” diyerek sitem ettiler.

Bu fahiş fiyatlarla insanımızın fakirliğe mahkum edileceğini söyleyen vatandaşlarımız yetkilileri bu duruma müdahale etmeye davet ettiler.

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