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Bu dolmuşlara park edecek alan neden gösterilmiyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini vatandaşlarımız, Girne’nin merkezinde fotoğraftaki gibi park yapan dolmuşlarla ilgili sitem ederek bu dolmuşlara gereken cezanın neden kesilmediğini sorguladılar.

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Bu dolmuşlara park edecek alan neden gösterilmiyor?
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Girne merkezindeki Colony Hotel karşısında bulunan Bozkırlı Sokağın fotoğraftaki gibi her zaman dolmuşlar tarafından işgal edildiğini ifade eden vatandaşlarımız  “Fotoğrafta görüldüğü gibi maalesef dolmuşlar yol ici park yapıyor. Zaman zaman ise kaldırıma park yapıyorlar. Yol içine park yaptıkları zaman trafiği engelliyorlar. Kaldırma park yaptıklarında ise yayalar zor anlar yaşıyorlar” dediler.

Bu dolmuşlara park edebilecekleri bir park alanı neden gösterilmediğini de sorgulayan vatandaşlarımız “Gerçekten aldığı maaşı hak eden bir yetkili var mı? Bu şekilde park yapan dolmuş şoförlerine neden gerekli caydırıcı cezalar verilmiyor? Ya da neden bu dolmuşlara park edecekleri park alanları gösterilmiyor " diyerek yetkilileri göreve davet ettiler. 

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