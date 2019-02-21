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“Bu direğin birinin başına düşmesi mi bekleniyor?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı vatandaşlarımız, ülkede bazı şeylerin oluruna bırakıldığını ve bu nedenle birilerinin canı yanmadan bir konuya veya olaya müdahale edilmeme alışkanlığının oluştuğunu iddia ederek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

“Bu direğin birinin başına düşmesi mi bekleniyor?”
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Fotoğrafta görülen sokağın Lefkoşa’da Surlariçi bölgesindeki Kuru Çeşme Sokak olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Bu fotoğrafta da görüldüğü gibi aydınlatma lambasının olduğu elektrik direği neredeyse 30 derecelik bir açıyla eğildi. Ansızın bu direğin birilerin üzerine düşerse hiç şaşırmayın” diyerek sitem ettiler.

Buradaki olayı hiç kimsenin mi görmediğini sorgulayan vatandaşlarımız, "Herhalde oy istemek için gelenler bir daha gelmediği için kimse bu olayı görmüyor. İlla ki birilerinin üstüne mi düşmesini bekliyorlar?" diye konuştular.

Surlariçi bölgesinde ara sokakların her geçen gün kaderine terk edildiğini iddia eden vatandaşlarımız, ana cadde dışındaki sokaklarda yolların çöktüğünü kaldırımların işgal edildiğini belirterek, bölgenin tümüyle elden geçmesinin şart olduğunu sözlerine eklediler.

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