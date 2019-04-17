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Bu direğe toslayıp ölmeyen herkes kutsanmıştır

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, dün gittikleri Girne’ye bağlı Doğanköy’de karşılaştıkları fotoğraftaki durum ile ilgili sitemlerini bizlerle paylaştılar.

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Bu direğe toslayıp ölmeyen herkes kutsanmıştır
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"Girne Ciklos’tan Doğanköy’e inerken bu direğe toslayıp ölmeyen herkes kutsanmıştır. Bu ne saçma bir şey. Ölüm tuzağıdır" diyen vatandaşımız, fotoğrafta görülen bu elektrik direğinin kimin tarafından veya ne zaman buraya dikildiğini merak ettiklerini ifade etti.

Bu bölgeyi bilmeyen ve geceleyin burada dolan bir sürücünün bu direğe çarpmamasının mucize olduğunu söyleyen vatandaşımız “Yani eskiden gelişmemiş ülkelerde böyle durumlar olduğu için gülüyorduk. Ancak şu anda gördüklerimiz karşısında bizim de onlardan bir farkımız olmadığını görüyoruz” dedi.

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