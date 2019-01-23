Bu cahillik değil de nedir?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin engellilerin haklarına veya onlar için yapılan ayrıcalıklara dikkat etmediklerini ve bu nedenle engellilerin mağdur edildiğini dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa’da mahkemeler önünde bulunan Posta Dairesi binasının yanı olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi koskocaman tabela ile özürlü park yeri olduğu belirtiliyor. Ancak park eden kişinin hiçbir özrü yok. Fakat bu gibi kişiler nedeniyle engelli arkadaşlarımız yer bulmakta sıkıntı çekiyor.” dediler

Tabelayı gördüğü halde park yapan bu kişileri cahil insanlar olduğunu savunan vatandaşlarımız, “Bu gibi cahil sürücüler, engelli arkadaşlarımıza yer vermiyor ve bu insanların cezasını kimler kesecek?” diyerek zabıtaların esas cezayı bu gibi sürücülere kesmesi gerektiğini sözlerine eklediler.