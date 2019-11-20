Bu çağdışı görüntüler ülkemize yakışmıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir sürücümüz, geçtiğimiz akşam Lefkoşa’dan Mağusa’ya gitmek için kullandıkları Dumlupınar yolunda rastladıkları fotoğraftaki aracın Hamitköy Kavşağı’nı kullanarak Haspolat’a kadar gittiğini dile getirerek bu araçla ilgili sitemini bizlerle paylaştı.

Fotoğrafta görülen aracın bagajında ve damında saman balyaları yüklü olduğunu ancak gece olduğu için tam net görünmediğini aktaran vatandaşımız “Bu gibi görüntüleri geçmişte TV’den Afrika ülkelerinde gördüğümüz zaman şaşırıp kalıyorduk. Ancak 21. Yüzyılda şimdilerde bizim ülkemizde görüyoruz” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Aracın bagaj kapısının açık olduğu için plakasının belli olmadığını söyleyen vatandaşımız, ancak bu araç sürücüsünün neden böyle bir şekilde gece vakti yola çıkarak yol güvenliğini tehlikeye attığını sorguladı.

Zaten yolların çok kötü durumda olduğunu belirten vatandaşımız “Bu araç sürücüsü taşıdığı balyaların bagajdan veya aracın damından sıyrılacağını hiç mi düşünmedi?” diyerek sözlerini tamamladı.