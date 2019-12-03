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“Bu bir katliam...Bu bir cinayet...”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, arkadaşları ile geçtiğimiz gün mantar toplamak için çıktıkları Beşparmakların doğu yönündeki bölgede karşılaştıkları manzara karşısında şok olduklarını söyleyerek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı.

“Bu bir katliam...Bu bir cinayet...”

 

 
“Mantar toplamaya diye çıktık, manzara bu. Yer Beşparmakların doğu yönüne bakan tarafı” diyen vatandaşımız, fotoğrafta görüldüğü gibi ağaçların adeta doğrandığını ifade etti.

Orman bakımından fakir bir ülke olduğumuzu herkesin bildiğini vurgulayan vatandaşımız, fotoğrafta sadece birkaç tanesi görülen ağaç katliamının en az 20 adet olduğunu vurgulayarak “Yazık günah bu kadar mı kolay bu şekilde ağaç katliamı yapmak” dedi.

Bu kadar denetimsizlik olamayacağını olmaması gerektiğini ifade eden vatandaşımız “Geçmişte bu işleri bir desteban yaparken, şimdi siz devlet oldunuz diye sevinin. Ama onun yaptığı işin yarısını bile yapamıyorsunuz” diyerek yetkililere sitem etti.

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