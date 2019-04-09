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Bu bir çevre suçudur

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Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan çevre duyarlısı bir vatandaşımız, ülkemizin her geçen gün biraz daha betonlaştığını ve bunun en büyük nedenin artan inşaatlar olduğunu ancak bir başka nedenin ise boş arazilerin gelişi güzel kullanılması olduğunu dile getirerek gönderdiği fotoğraflarla isyanını aktardı.

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Bu bir çevre suçudur
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Bize öğle saatlerinde Mağusa’dan ulaşan vatandaşımız, uyanığın birisinin kullandığı beton mikserinin içindeki beton artığını Lemar AVM'nin arkasına döktüğünü ifade etti. Bu işçinin neden bu kadar duyarsızca hareket ettiğini anlayamadığını söyleyen vatandaşımız, “Gidip yoldaki çukura dökse alkış alacak. Biz mi verelim aklı ona da?” diye konuştu.

Bu şekilde beton artıklarını boş arazilere dökerek zaten her geçen gün kaybolan doğal yaşam alanlarına katkı koyduklarını iddia eden vatandaşlarımız, “Bu ve bunun gibi doğaya zarar veren kişilere en ağır cezayı vermek şart” diyerek herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti.

 

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