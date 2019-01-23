Bu avcılık değil katliamdır

“Binlerce yıl boyunca atalarımız hayvanları sadece ihtiyaç için avlamıştır. Karnın açsa doymalık avlarsın” diyen duyarlı avcılarımız, son 100 yıldır ise bunun spor adı altında millete yutturulduğunu iddia ettiler.
Geçtiğimiz gün bir avcının paylaştığı fotoğrafta neredeyse 200 civarında vurulmuş cikla olduğunu belirten vatandaşımız, “Şimdi bu spor mu katliam mı? Avcı arkadaşların hoşuna gitmeyecek bu ama hiç kimse kusura bakmasın. İhtiyaç dışındaki av katliamdır. Gelecek yıl bu hayvanlar belki de hiç denilecek kadar az gelecek” diyerek herkesin biraz daha duyarlı olması çağrısı yaptı.