Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, bazı sürücülerin trafikte bir anlık hatanın büyük acılara neden olduğunu bilmezmiş gibi araç kullandığını ve bu nedenle kazaların yaşandığını söyleyerek bize gönderdikleri fotoğraflarla bu siteminin nedenini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen otobüse geçtiğimiz gün Lefkoşa içinde rastladıklarını anlatan vatandaşlarımız “Önde kapı açık ve 2 tane de çocuk oturur. Hamitköy - Haspolat arası böyle yolda gidiyor. Allah korusun bir stopta çocuklar dengeyi kaybedip düşse hesabını kim verecek?. Bu araçları denetleyen yok mu” diye sorguladılar.

Bunun bir okul otobüsü olduğunu iddia eden vatandaşlarımız, büyük bir ihtimalle kapının ya bozuk olduğunu ya da klimanın çalışmadığını söyleyerek “Bütün okul otobüsleri böyle hurda. Okul müdürleri ve Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu. Ama kim kontrol edecek. Al gülüm ver gülüm. Olan çocuklara ve ailelere olur” dediler.

21. yüzyılda böyle araçların olmasının kabul edilmez olduğunu söyleyen vatandaşlarımız yetkilileri görevlerini yerine getirmeye davet ettiler.