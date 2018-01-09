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“Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa-Mağusa anayolunda ilerlerken karşılaştıkları fotoğraftaki görüntü nedeniyle oldukça tedirgin olduklarını belirterek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

“Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?”

 

 

 

 

Fotoğrafta görülen bu kamyonetin Hamitköy kavşağından itibaren önlerinde gitmeye başladığını ancak üzerinde bulunan hurdaların alabileceği yükten çok fazla olduğu için kamyonetin bir tarafının adeta yola dökülecek gibi durduğunu kaydeden vatandaşlarımız, “Bu aracın yanından geçerken ansızın üzerimize döküleceği korkusuyla geçtik. İnşallah birilerinin başına dert olmamıştır” dediler. 

Bu araç sürücülerinin neden yollardaki diğer sürücüleri de düşünerek hareket etmediklerini sorgulayan vatandaşlarımız, illa ki birilerinin canının yanması mı gerektiğini vurguladılar.

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