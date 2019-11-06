“Bu aracın sahibine kanunlar işlemiyor mu?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini dile getirerek, bu araç sahibinin ne ayrıcalığı olduğunu sorguladı.

Girneli vatandaşımız söz konusu görseldeki aracın Girne Merkezi'ndeki Bafra Sokak’ta yıllardır park edilmiş olduğunu söyleyerek, “Görsele dikkat etmenizi rica ederim. Görselde yer alan araç, 2 Mart 2012 tarihinden beri aynı noktada park edilip bırakılmış” diye konuştu.

Bu aracın sahibinin yabancı olduğunu belirten vatandaşımız, “Hani o Avrupalı, modern, kuralcı, kanuncu dediklerinden...Yasalar kişilere göre mi çalışır sormak isterim. Ne polis ne de diğer ilgili kurumlar bu konuya çözüm üretemedi” dediler.

Girneli vatandaşımız, aracın çekilmesi için gelen görevlilere sürekli yalan konuşan bu araç sahibinin yalnız yaşayan bir kişi olduğunu ancak ‘Evde yatalak hastam var. Annem hasta. Ben rahatsızım. Burası benim, bana ait’ gibi yalanlar söylediğini ifade ederek, bu şahsa kimsenin kanunları anlatamadığını sözlerine ekledi.