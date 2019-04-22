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Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir duyarlı vatandaşımız, bazı sürücülerin ya kulları hiç bilmediğini veyahut hiç kimseyi ve kuralları takmadığını dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

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Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
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Fotoğrafı geçtiğimiz Cumartesi günü çektiğini aktaran vatandaşımız “Fotoğrafta görülen mavi arabanın bulunduğu yer Lefkoşa’nın en işlek caddesi olan Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki Açık Öğretim Fakültesi önüdür. Buradan her gün binlerce araç geçmekte ve bu cadde üzerindeki kaldırımı ise yüzlerce insan kullanmakta” diyerek bu aracın sürücüsünün kaldırımın üzerine park ettiğine dikkat çekti.

Bu araç sürücüsünün aracını park ettiği yere nasıl park ettiğinin ayrı bir konu olduğunu ifade eden vatandaşımız “Buradan içeri dönecek araçların bu araçla burun buruna kaldığını ayrıca yayaların ise yolun içinden yürümek durumunda kaldığını gözlemledik” dedi.

Herhalde bu araç sürücüsünün hiçbir trafik kuralından haberi olmadığını belirten vatandaşımız trafik kuralı bilen bir kişinin trafiğin en yoğun olduğu bölgede kaldırıma park etmeyeceğini veyahut çift sarı çizginin olduğu yerde aracını park yapmayacağını sözlerine ekledi.

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