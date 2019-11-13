Bu aracın sahibi neden aracını almıyor?

Ayaklı Gazete’ye Minareliköy bölgesinden ulaşan bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

Fotoğrafta görülen EP 707 plakalı Volkswagen Golf marka aracın bir hafta önce evinin önüne yolun içine terkedildiğini söyleyen vatandaşımız “Polis geldi, aracı yolun kenarına itti. Camları açık aracı ne arayan var, ne de soran” dedi.

Bu aracın kimin tarafından neden bırakıldığı konusunda bir bilgi verilmediğini söyleyen vatandaşımız “Hırsızlık mı? Bagajında bir şey mi saklanmış? Bilen yok.” dedi.

İki kez polisi arayıp bilgi verdiğini ancak araç ile ilgili herhangi bir girişim olmadığını belirten vatandaşımız “Dur bakalım altından ne çıkacak. Merakla bekliyorum” diye konuştu.

Herkesin aracını veya bir malını kamuya açık olmayan özel mülk alanına bırakamayacağını bildiğini söyleyen vatandaşımız, evinin önüne bırakılan bu aracın neden polis tarafından karakola çekilmediğini sorguladı.