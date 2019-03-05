Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, bazı araç sürücülerinin çok bencil olduğunu veya hiç kural bilmediğini dile getirerek bize gönderdikleri fotoğrafla isyan etti.

Fotoğrafta görülen kaldırımdaki aracın Mağusa’daki Barış Gücü yerleşkesinin karşısında olan bir betting salonun dibi olduğunu belirten vatandaşımız, araç sürücüsünün bu şekilde kaldırıma park etme hakkını kimden bulduğunu sorguladı.

Bu araç sürücüsünün ikinci defadır ayni şekilde kaldırım üzerine park ettiğini söyleyen duyarlı vatandaşımız, “Hemen dibinde boş park yeri olmasına rağmen yine de kaldırıma park etti. 3-4 gün önce yine ayni şekilde park ettiydi. Dikkatimi çekti ve paylaşmak istedim” dedi.

Kendisinin merak ettiği konunun bu hakkı nerden bulduğu olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşımız “Merak ettiğim şu ki bu aracın lastikleri acaba altından mı? Yoksa gendi altın … mı düştü? Gamsızlıkta bana necilikte kendini özel ve bulunmaz zannetmekte son nokta” dedi.

Kaldırımların yayalar için olduğunu unutmamak gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşımız, unutanlara ise hatırlatmak gerektiğiniz sözlerine ekledi.