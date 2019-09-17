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Bu aracı gören zabıta yok mu?

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Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan vatandaşımız, bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

Bu aracı gören zabıta yok mu?
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Vatandaşımız, fotoğrafta görülen aracın mahallerinde yaklaşık 10 gündür yarı kaldırımda yarı yolda durduğunu ve kimsenin gelip bu aracı çekmediğini ifade etti.

Fotoğrafta kaldırımı kullanan yayaların bu araç nedeniyle yola inerek buradan geçmek durumunda kaldığını ve bu nedenle de zaman zaman ezilme tehlikesi atlattıklarını belirten vatandaşımız, ayrıca yolu kullanan araç sürücülerinin de karşıdan gelen araçlarla bu araçtan dolayı kaza tehlikesi atlattığını iddia etti.

Bu yolu hiçbir zabıta veya trafik polisinin kullanıp kullanmadığını merak ettiğini dile getiren vatandaşımız, “Anlaşılan bu aracın sahibi araç bozulduğu için onu bırakıp gitti. Ancak bu aracı hiçbir zabıta veya trafik polisi görmüyor mu? Bu aracın tehlike arz ettiğinin kimse farkında değil mi?” diyerek sorguladı.

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