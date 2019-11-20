Bu araç sahipsiz mi?

Ayaklı Gazete’ye Karaoğlanoğlu’ndan ulaşan bazı vatandaşlarımız, yaşadıkları sokağa bırakılan bir aracın uzun zamandır kimse tarafından aranmadığını belirterek bu konudaki görüşlerini paylaştılar.

Karaoğlanoğlu sakini vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen bu arabanın 10 günden fazla bir süredir Karaoğlanoğlu Kemer Sokak’ta atılı durduğunu dile getirerek, bu aracın sahibinin neden aracını aramadığını merak ettiklerini söylediler.

Vatandaşlar, bu araçla ilgili polisin bilgisi olup olmadığını bilmediklerini ancak bu şekilde sokağın ortasına park edilip 10 gündür aranmayan bir aracın sahibinin başına bir şey gelmiş olabileceğini düşündüklerini ifade ettiler.

JL 220 plakalı aracın dış görünüşünün iyi olduğunu sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, sahibi belliyse bu aracın trafiği daha fazla engellemeden sokaktan çekilmesini istediler.