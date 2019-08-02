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“Bu araç sahibinin ayrıcalığı ne?”

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Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan vatandaşlarımız, ülkede bazı kişilerin korunduğuna inanmaya başladıklarını dile getirerek, bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

“Bu araç sahibinin ayrıcalığı ne?”
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Vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görüldüğü gibi bu araba abartısız tam 4 saat kaldırımın üzerinde park edilmiş halde kaldı” diyerek bu araç sahibinin Girne’nin en işlek caddelerinden biri olan Reşat Kuyumcu önünde Ordu Pazarı’nın aşağısındaki kaldırımın üzerinde saatlerce kalma cesaretini kimden bulduğunu sorguladılar.

İki defa polisi aradıklarını ne gelen ne giden olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bu araç ayrıcalığının ne olduğunu sorguladılar.

Bu kaldırımın üzerine başka bir vatandaşın külüstür arabasını park etmiş olsaydı polisin hemen gelip ceza keseceğini savunan vatandaşlarımız “Yani sonra korsan memleket deyimce gücüne gider milletin. Neden bu araç sahibi aracını o kaldırımdan hemen çekmeyerek saatlerce orada tuttu anlamak mümkün değil” diyerek isyanlarını dile getirdiler.

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