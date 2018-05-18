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Böyle yük taşıma mı olur?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde Mağusa bölgesinde aracıyla ilerlerken karşısında çıkan fotoğraftaki çakıl yüklü kamyonun adeta el bombası tarzı yoluna devam ettiğini dile getirerek, bu konudaki şikayetlerini dile getirdiler.

Böyle yük taşıma mı olur?
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Gazimağusa bölgesinde önünde ilerlemeye çalışan bu kamyonun hem çok fazla yüklü olduğunu hem de taşıdığı çakıl veya kumların yola saçılmaması için bir önlem alınmadığını ifade eden vatandaşlarımız “Bu yükleme nasıl olmuş arkadan gelen araçları hiç düşünmez misiniz?” diyerek sitem ettiler.

Vatandaşlarımız bu tür olayların bitmesi için yükletene, fazla yüke, çadır olmamasına şoföre ceza kesilmesi gerektiğini belirterek, “Ayrıca şirket arabası ise çalıştığı şirkete, bu yükü yükleyip ocaktan gönderen firmaya sağlam ceza yazacaksın. İnsanların canına malına zarar vermenin tonaj uygulamasına uyulması gerektiğini anlasın bir daha yaparlarsa iki katı ceza verilsin” diyerek bu konuda artık kanunların uygulanması gerektiğini sözlerine eklediler.

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