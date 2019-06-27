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Böyle sorumsuzluk olmaz

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Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, fotoğraftaki park etmiş aracı geçtiğimiz hafta çektiğini belirterek, bu gibi araç sürücülerinin nasıl ehliyet aldıklarını düşündükçe kafayı yediklerini dile getirerek isyanını bizlerle paylaştı.

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Böyle sorumsuzluk olmaz
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Fotoğrafta görüldüğü gibi salon araç sürücüsünün hem yaya geçidinin hem de özürlü geçidinin olduğu yere aracını park ederek Girne Postanesi’ne gittiğini ifade eden vatandaşımız, bu araç ehliyeti bakkaldan mı aldığını sorguladı.

“Küçük çocuklara dahi sorsanız, yaya geçidinin olduğu yere araç park edilemeyeceğini size söyler” diyen vatandaşımız, ancak koskocaman adamın bunu bilmezden gelerek aracını yaya geçidine park ettiğini vurguladı.

Bu gibi duyarsız sürücülerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşımız, dünyanın hiçbir yerinde böyle sorumsuzca park edilişi göremeyeceğimizi sözlerine ekledi.

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