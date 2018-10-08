Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt’tan ulaşan bir duyarlı sürücümüz, bazı araç sürücüsü vatandaşlarımızın gerçektende çok sorumsuzca hareket ettiğini ifade ederek bize gönderdikleri fotoğrafla sitem etti.

Fotoğrafta görülen kamyonetin önceki akşam Güzelyurt içinde dolaştığını belirten duyarlı sürücümüz, “Görüldüğü gibi bu kamyonetin arkadaki lambaları çalışmıyor. Karanlıkta birileri hızla ilerlerken bu kamyoneti görmeyerek üzerine çıkmaları an meselesi. Bunun için bende onu uyarmak için yanından geçerken ışıklarının çalışmadığını kenara çekip bakmasını söyledim. Ancak hiç oralı olmayan bu kamyonet sürücüsü ayni şekilde yoluna devam etti” dedi

Kazalara adeta davetiye çıkaran bu gibi sürücülerin yollarda olmaması gerektiğini ifade eden vatandaşımız “Böyle sorumsuzluk olamaz. Herkesin hayatıyla kimsenin oynamaya hakkı yoktur” diyerek sözlerini tamamladılar.