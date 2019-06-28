Böyle sorumsuzluk kabul edilmez

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin en uğrak piknik alanlarından biri olan Girne Boğaz Piknik Alanı’nda karşılaştıkları fotoğraftaki görüntü nedeniyle adeta isyan ettiler.

Geçtiğimiz günlerde ailecek piknik yapmak için gittikleri Boğaz Piknik Alanı’nda karşılaştıkları fotoğraftaki çöpler nedeniyle adeta bütün heveslerinin kursağında kaldığını söyleyen vatandaşlarımız bu çöplerin neden toplanıp bir çöp konteynerine konulmadığını sorguladılar.

Sanki birilerinin parti yapıp orada eğlendikten sonra her şeylerini bırakıp gitmiş gibi bir görüntü olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Ne biçim bir toplum olduk. Her yeri çöplük yapıyoruz. Bir bakıyoruz yolların kenarları, orta refüjler, dere yatakları çöplerle dolmuş. Bir bakıyoruz, insanların piknik yapmak için gittiği piknik alanı sanki de çöplükmüş gibi kullanılmış” diyerek isyanlarını paylaştılar.

Böyle sorumsuzluğun kabul edilebilir bir yanı olmadığını söyleyen vatandaşlarımız, “İlla ki birilerinin uyarması mı gerek, biraz sorumluluk duygusuyla hareket etmemiz gerekmez mi?” diyerek sözlerini tamamladılar