 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
6 0
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
184 0
 
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
28 0
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
21 0
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
25 0
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
63 0
Burçlara göre erojen bölgeler
Burçlara göre erojen bölgeler
227 0
banner82

Böyle sorumsuzluk kabul edilmez

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin en uğrak piknik alanlarından biri olan Girne Boğaz Piknik Alanı’nda karşılaştıkları fotoğraftaki görüntü nedeniyle adeta isyan ettiler.

banner315
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
banner267

 

Geçtiğimiz günlerde ailecek piknik yapmak için gittikleri Boğaz Piknik Alanı’nda karşılaştıkları fotoğraftaki çöpler nedeniyle adeta bütün heveslerinin kursağında kaldığını söyleyen vatandaşlarımız bu çöplerin neden toplanıp bir çöp konteynerine konulmadığını sorguladılar.

Sanki birilerinin parti yapıp orada eğlendikten sonra her şeylerini bırakıp gitmiş gibi bir görüntü olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Ne biçim bir toplum olduk. Her yeri çöplük yapıyoruz. Bir bakıyoruz yolların kenarları, orta refüjler, dere yatakları çöplerle dolmuş. Bir bakıyoruz, insanların piknik yapmak için gittiği piknik alanı sanki de çöplükmüş gibi kullanılmış” diyerek isyanlarını paylaştılar.

Böyle sorumsuzluğun kabul edilebilir bir yanı olmadığını söyleyen vatandaşlarımız, “İlla ki birilerinin uyarması mı gerek, biraz sorumluluk duygusuyla hareket etmemiz gerekmez mi?” diyerek sözlerini tamamladılar

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.