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Böyle sorumsuzca sürüş olmaz

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ağır yük taşıyan başta kamyon ve TIR sürücülerinin dikkatsizce sürüş yapmaları nedeniyle fotoğraftaki gibi yollara çeşitli malzeme veya molozları döktüklerini dile getirerek isyanlarını bizlerle paylaştı.

Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
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Duyarlı sürücümüz, geçtiğimiz gün önünde giden blok yüklü TIR sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda dönüşe geçtiği sırada TIR’ın tavlasında neredeyse 30 tane blok tuğlanın yola döküldüğünü söyledi.

Ancak bu TIR sürücüsünün bu durumdan hiç habersizmiş gibi yoluna devam ettiğini belirten vatandaşımız, “Bu blokları ben aracımdan inerek hemen kenara çektim. Ancak esas sorumlu olan kişi önüne arkasına bakmadı bile. Böyle bir duyarsızlık kabul edilemez” dedi.

Bu gibi ağır yük taşıyan sürücülerin daha dikkatli araç kullanması gerektiğini ifade eden vatandaşımız, “Ben durup hemen o blokları kenara çekmesem belki de birileri araçlarıyla bu bloklara çarpacak ve kaza yapacaktı” diyerek böyle sürücülerin trafikte yaptıkları sorumsuzluğun cezalandırılması gerektiğini sözlerine eklediler.

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