 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
13 0
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
65 0
 
Hedefleri üçte üç yapmak
Hedefleri üçte üç yapmak
35 0
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
66 0
Girne kale arkası ilgi bekliyor
Girne kale arkası ilgi bekliyor
21 0
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
21 0
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
17 0
banner82

Böyle sorumsuzca park yapılmamalı

banner27

Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü doktoru Özlem Gürkut dün sabah Onkoloji Servisi girişi de olan hastanenin otoparkında sorumsuzca yapılan park nedeniyle yaşanan sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaşarak adeta isyan etti.

Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
banner267

 

Dr. Gürkut sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla şunları yazdı: “Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi girişlerinin önündeki otopark. 25 Eylül 2019 saat 08.00. Otoparkta arabaların park edebileceği yerler çizgilerle belirlenmiş. Ama gördüğünüz gibi çizgileri takan olmamış”

Yapılan sorumsuzca parklar nedeniyle ambulans yolunun tıkandığını ayrıca fotoğrafta da görüldüğü gibi çöp kamyonunun çöpleri almaya geldiğini ama içeri giremediğini ifade eden Dr. Gürkut, bu konuyla ilgili Polis 155’i arayıp plakaları bildirdiğini aktardı.

Yapılan yanlış parklar nedeniyle merkezin arkasındaki otopark alanının giriş çıkışı tıkandığını belirten Gürkut, böyle sorumsuzca park yapanların kendilerinden başkasını düşünmediğini sözlerine ekledi.  

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.