Böyle sorumsuzca park yapılmamalı

Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü doktoru Özlem Gürkut dün sabah Onkoloji Servisi girişi de olan hastanenin otoparkında sorumsuzca yapılan park nedeniyle yaşanan sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaşarak adeta isyan etti.

Dr. Gürkut sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla şunları yazdı: “Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi girişlerinin önündeki otopark. 25 Eylül 2019 saat 08.00. Otoparkta arabaların park edebileceği yerler çizgilerle belirlenmiş. Ama gördüğünüz gibi çizgileri takan olmamış”

Yapılan sorumsuzca parklar nedeniyle ambulans yolunun tıkandığını ayrıca fotoğrafta da görüldüğü gibi çöp kamyonunun çöpleri almaya geldiğini ama içeri giremediğini ifade eden Dr. Gürkut, bu konuyla ilgili Polis 155’i arayıp plakaları bildirdiğini aktardı.

Yapılan yanlış parklar nedeniyle merkezin arkasındaki otopark alanının giriş çıkışı tıkandığını belirten Gürkut, böyle sorumsuzca park yapanların kendilerinden başkasını düşünmediğini sözlerine ekledi.