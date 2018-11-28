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“Böyle sorumsuzca park olmaz”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bisiklet sürücüsü bir vatandaşımız, dün sabahleyin bisikletiyle birlikte bir Lefkoşa turuna çıktığını ancak turunun bazı yerlerinde fotoğrafta görüldüğü gibi bilinçsiz sürücüler nedeniyle yolunun kesildiğini belirterek sitemlerini dile getirdi.

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“Böyle sorumsuzca park olmaz”
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Bisiklet sürücüsü vatandaşımız, fotoğrafta görülen caddenin Lefkoşa’da Yenişehir ışıkları ile Kızılbaş Kilisesi arasında olan cadde olduğunu belirterek, yolun doğu tarafının bir bölümünde araçların park yapması için yer ayrıldığını onun yan tarafının da bisiklet yolu olarak ayrıldığını ifade etti.

Ancak fotoğrafta da görüldüğü gibi biri sürücünün aracıyla öyle bir park yaptığını hem araç park yerini hem de bisiklet yolunu kapattığına dikkat çeken vatandaşımız, “Bu araç sürücüsü ya hiçbir trafik kuralını bilmiyor ya da kendini çok akıllı zannediyor. Zira tamamıyla bisiklet yolunu kapattı” dedi.

Bu ve bunun gibi sürücülerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyleyen duyarlı vatandaşımız, insanların bisikletlerini kullanarak şehir turu yapmasına böyle bilinçsiz sürücülerin engel olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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