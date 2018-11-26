“Böyle sorumsuzca park olmaz”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkede trafik kurallarını bilmeyen veyahut trafik kurallarına uymayan birçok sürücü nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirterek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Özellikle ülkede park alanı konusunda sıkıntıların büyük olduğunu ancak bazı sürücülerin sırf kendi işlerini halletmek için fotoğraftaki gibi park yeri giriş-çıkışına park ettiklerini belirten duyarlı sürücülerimiz “Bu fotoğraftaki sürücü nedeniyle park yerinde bekleyen birçok sürücü dakikalarca beklemek zorunda kaldılar. Ancak ne gelen oldu ne giden” diye konuştular.

Park yeri giriş çıkışlarına park edilmeyeceğini bilmeyen sürücü olmadığını ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, bu sürücünün kendi işini halletmesi için park yerinde boş park alanı bulamadığından dolayı giriş – çıkışa park edip gittiğini savundular.

Böyle duyarsız birçok sürücü olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Ama trafikte kurallara uymak gerekir. Bu park yerinde birileri kalp krizi geçirmiş olsa ve acilen oradan çıkıp hastaneye götürülmek istenseydi, belki de zamanında hastaneye gidemeyecek ve hayatını kaybedecekti” diyerek herkesin kurallara uyması gerektiğini sözlerine eklediler.