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“Böyle sorumsuzca park olmaz”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemizde insanların her geçen gün biraz daha bencilleştiğini bir kez daha anladığını dile getirerek önceki gün karşılaştıkları bir olayı fotoğraflayarak bize gönderip sitemlerini paylaştılar.

“Böyle sorumsuzca park olmaz”
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Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen MN 130 plakalı araç sürücüsünün Yenişehir bölgesinde bulunan askeri kantinin karşısındaki sokağın girişe aracını bırakarak alışverişe gittiğini bu nedenle de o bölgeden çıkış yapmaya çalışanların adeta kilitlendiğini kaydettiler.

Tam mesai çıkışı olması nedeniyle trafik yoğunluğunun olduğu o saatlerde aracını bu şekilde yol ortasına bırakıp giden bu araç sürücüsüyle adeta akraba olduklarını dile getiren vatandaşlarımız, “Böyle sorumsuzca hareket edenler mutlaka cezalandırılmalıdır. Özellikle trafik yoğunluğu olan büyük şehirlerimizde kimsenin trafik akışını engelleyecek şekilde park yapma hakkı yoktur” dediler.

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