Böyle sorumsuzca park edilir mi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, kendini sürücü olarak sanan bazı kişilerin fotoğrafta görüldüğü gibi araçlarını en olmayacak yerlere park ettiklerini belirterek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafın dün sabah ülkenin en kalabalık trafiğinin olduğu Gönyeli Çemberi yakınlarında çekildiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Sabah saatlerinde oldukça yoğun ve sıkışık olan bu bölgedeki trafik fotoğrafta görülen çift sarı çizgi olan yerde araç park etmesi yasak olmasına karşı park ederek alışverişe giden sürücüler nedeniyle daha da sıkışmakta” dediler.

Girne’ye gidecek olan araç sürücüleri için açılan soldaki ek yolun başlangıcına park ederek alışverişe veya kahve içmeye giden bu sürücünün yaptığının kabul edilmez olduğunu söyleyen sürücülerimiz, “Bu araç sürücüsü çok mu akıllı, yoksa biz enayimiz anlamadık ama bu sürücünün yaptığı büyük terbiyesizliktir. Böyle araç sürücülerini trafik akışını engelledikleri için cezalandırmak şart” diye konuştular.