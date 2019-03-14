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Böyle saygısızlık olmaz

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, bazı kişilerin gerçekten de kendileri beğenmiş ve kimseyi düşünmeyen kişiler olduğunu dile getirerek, önceki gün yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaşarak sitemlerini ilettiler.

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Böyle saygısızlık olmaz
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Vatandaşımız Salı günü akşamüzeri Mesarya bölgesindeki büyük süpermarkette alışveriş için durduğunu ve aracını park ettiğini anlatarak, “Bu esnada hemen karşımızda bulunan özürlü park yerine fotoğrafta görülen taksinin şoförü gelerek park etti. Kendisine burasının görüldüğü gibi özürlü park yeri olduğunu söylememe rağmen yine de park yaptı” dedi.

Araçtan inen şoföre neden özürlü park yerine park yaptıklarını sorduğunu ifade eden vatandaşımız “Bana ‘sen özürlü müsün, eğer özürlü değilsen hiç konuşma’ şeklinde verdiği cevap karşısında şok oldum.” dedi.

Bu ukalaca tavır ve söylem karşısında söyleyecek söz bulamadığını dile getiren vatandaşımız, insanlarımızın her geçen gün saygınlığını yitirdiğini ve bu nedenle toplum olarak kötü günlere doğru ilerlediğimizi sözlerine ekledi.

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