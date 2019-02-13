Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı sürücülerin kendisini akıllı ya da yolların kralı sandığını ve kimseye aldırış etmeden istediği gibi yollarda ilerlediğini dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla isyanlarını paylaştılar.

Fotoğrafta görülen durumun önceki gün Lefkoşa’da trafiğin en yoğun olduğu iş çıkış saati olan saat 16.30 sıralarında yaşandığını aktaran vatandaşlarımız, "Biz trafikte bekleyen insanlar salağız da bu akıllıdır? Gelecek arkadan herkesi geçecek ve keyfine göre duracak” dediler.

Bu sürücünün herkesin akıllısı mı olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız, “Sıralı bekleyen araçların sağından geçerek, sinyalini sola yakıp geçecek bizim önümüze? Alemin akılısına bakın siz. Böyle saygısızlık olamaz” diye isyan ettiler.

Bu gibi sürücüler nedeniyle trafiğin zaman zaman alt üst olduğunu ve insanlar arasında gerilimler yaşandığını aktaran vatandaşlarımız, polisin böyle sürücüleri mutlaka cezalandırması gerektiğini sözlerine eklediler.