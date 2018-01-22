Böyle saygısızca park yapılmaz

Fotoğrafta da görüldüğü gibi park yerinde neredeyse hiç boş yer olmamasına karşın birkaç bencil sürücünün iki araclık park yaptığını söyleyerek bunun tam bir saygısızlık olduğunu vurguladı.
“Burası Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin otoparkı. Her zaman yer bulmanın sorun olduğundan bahsettiğimiz yer.
Oysa bazılarımız başkalarından daha mı önemli hissediyor kendini de iki arabaya ayrılmış yeri tek başına işgal ediyor dersiniz?” diyen vatandaşımız tepkisini dile getirdi.
İnsanların gerek çevresine gerekse başka insanlara gösterdiği saygıyla yücelebileceğini ifade eden vatandaşımız “Birbirimize, başkalarına saygı duymak önemlidir. Lafta değil gerçekte yapmamız gerekir bunu” dedi.