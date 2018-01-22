Böyle saygısızca park yapılmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir hasta yakını vatandaşımız, ülkemizde bazı insanların sadece kendini düşündüğünü ve bencilce hareket ettiği için başkalarının hakkını da gaspettiğini söyleyerek, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Devlet Hastanesi park yerinde şahit olduğu bazı parkları bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi park yerinde neredeyse hiç boş yer olmamasına karşın birkaç bencil sürücünün iki araclık park yaptığını söyleyerek bunun tam bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

“Burası Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin otoparkı. Her zaman yer bulmanın sorun olduğundan bahsettiğimiz yer.

Oysa bazılarımız başkalarından daha mı önemli hissediyor kendini de iki arabaya ayrılmış yeri tek başına işgal ediyor dersiniz?” diyen vatandaşımız tepkisini dile getirdi.

İnsanların gerek çevresine gerekse başka insanlara gösterdiği saygıyla yücelebileceğini ifade eden vatandaşımız “Birbirimize, başkalarına saygı duymak önemlidir. Lafta değil gerçekte yapmamız gerekir bunu” dedi.