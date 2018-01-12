“Böyle saygısızca park mı olur?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, özellikle son zamanlarda ülke genelinde engelli vatandaşlar konusunda duyarlılığın artmasına karşın halen bazı sürücülerin engelli park yerlerine park edilemeyeceğini bilmediğini savunarak bizlerle görüşlerini paylaştılar.

Vatandaşlar, özellikle büyük alışveriş yerleri ile otel veya benzeri yerlerde engelliler için ayrılan park yerlerinin, fotoğrafta görülen duyarsız sürücüler tarafından işgal edildiğini savundular.

“Bu araç sürücüsü acaba hayatında hiç park yapmadı mı? Yoksa bilinçli olarak mı engelliler için ayrılmış olan iki park yerini de işgal etti?” diye sorgulayan vatandaşlarımız, bunun çok saygısızca yapılmış bir durum olduğunu sözlerine eklediler.

Bu araç sürücüsünün bir engellinin ne koşullarda hayatla mücadele ettiğini herhalde anlamadığını savunan vatandaşlarımız, biraz empati yapmasını önerdiler.