banner107
banner69
1 0
80 0
 
Ozanköy Çağatay'ı aldı
Ozanköy Çağatay'ı aldı
40 0
20 0
14 0
21 0
Enes Ünal tarihe geçti
Enes Ünal tarihe geçti
75 0
banner82

“Böyle saygısızca park mı olur?”

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, özellikle son zamanlarda ülke genelinde engelli vatandaşlar konusunda duyarlılığın artmasına karşın halen bazı sürücülerin engelli park yerlerine park edilemeyeceğini bilmediğini savunarak bizlerle görüşlerini paylaştılar.

“Böyle saygısızca park mı olur?”

Vatandaşlar, özellikle büyük alışveriş yerleri ile otel veya benzeri yerlerde engelliler için ayrılan park yerlerinin, fotoğrafta görülen duyarsız sürücüler tarafından işgal edildiğini savundular.

“Bu araç sürücüsü acaba hayatında hiç park yapmadı mı? Yoksa bilinçli olarak mı engelliler için ayrılmış olan iki park yerini de işgal etti?” diye sorgulayan vatandaşlarımız, bunun çok saygısızca yapılmış bir durum olduğunu sözlerine eklediler.

Bu araç sürücüsünün bir engellinin ne koşullarda hayatla mücadele ettiğini herhalde anlamadığını savunan vatandaşlarımız, biraz empati yapmasını önerdiler.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.