banner255
Adım Adım Çanakkale Savaşı
Adım Adım Çanakkale Savaşı
9 0
Lefke, Güzelyurt'ta geçildi
Lefke, Güzelyurt'ta geçildi
29 0
 
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
6 0
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
43 0
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
22 0
32 0
13 0
banner82

Böyle sağlıksız koşullarda süt üretimi ne kadar sağlıklı?

banner27

Ayaklı Gazete’ye Mesarya köylerinden olan Gönendere’den ulaşan bir vatandaşımız, köy içinde bulunan büyükbaş hayvan mandırasından dolayı yaşadıkları rahatsızlığı ve sağlıksız süt üretimi konusunda duyduğu endişeyi gönderdiği fotoğrafla bizlerle paylaştı.

banner262
Böyle sağlıksız koşullarda süt üretimi ne kadar sağlıklı?
banner267

"Ben Gönendere köyünde ikamet eden bir vatandaşım. Evimin 50 metre batısında bulunan köy içerisindeki 250 adet büyük baş hayvancılık yapan kişiden rahatsızız. Belediyeye, kaymakamlığa ve bakanlıklara defalarca şikayet yazısı yazdım ve bizzat yüz yüze görüştüm. Ancak bir sonuç alamadım” diyen vatandaşımız, sorununun mandıra etrafında bulunan evlerde çok şiddetli ağır rahatsızlıklar geçiren vatandaşlar olduğunu dile getirdi.

Kendilerinin insan olarak bu hayvancı nedeniyle sağlık ve çevreye olan tahribattan şikayetçi olduğunu belirten vatandaşımız, “Bir de bunun hayvan hakları ve üretilen sütün iç piyasaya satışı var. Bundan da endişeliyiz” diye konuştu.
Köyün dışında hayvancılar için başlatılan bir bölge olduğunu ancak bitirilemeden ortada kaldığını belirten vatandaşımız, “Benim şu andaki şikayetim hayvanların içinde bulunduğu sağlıksız ortam ve üretilen sütün Süt Kurumu tarafından alınarak sofralarımıza pastörize süt ve hellim olarak geliyor" dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.