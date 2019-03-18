Böyle sağlıksız koşullarda süt üretimi ne kadar sağlıklı?

Ayaklı Gazete’ye Mesarya köylerinden olan Gönendere’den ulaşan bir vatandaşımız, köy içinde bulunan büyükbaş hayvan mandırasından dolayı yaşadıkları rahatsızlığı ve sağlıksız süt üretimi konusunda duyduğu endişeyi gönderdiği fotoğrafla bizlerle paylaştı.

"Ben Gönendere köyünde ikamet eden bir vatandaşım. Evimin 50 metre batısında bulunan köy içerisindeki 250 adet büyük baş hayvancılık yapan kişiden rahatsızız. Belediyeye, kaymakamlığa ve bakanlıklara defalarca şikayet yazısı yazdım ve bizzat yüz yüze görüştüm. Ancak bir sonuç alamadım” diyen vatandaşımız, sorununun mandıra etrafında bulunan evlerde çok şiddetli ağır rahatsızlıklar geçiren vatandaşlar olduğunu dile getirdi.

Kendilerinin insan olarak bu hayvancı nedeniyle sağlık ve çevreye olan tahribattan şikayetçi olduğunu belirten vatandaşımız, “Bir de bunun hayvan hakları ve üretilen sütün iç piyasaya satışı var. Bundan da endişeliyiz” diye konuştu.

Köyün dışında hayvancılar için başlatılan bir bölge olduğunu ancak bitirilemeden ortada kaldığını belirten vatandaşımız, “Benim şu andaki şikayetim hayvanların içinde bulunduğu sağlıksız ortam ve üretilen sütün Süt Kurumu tarafından alınarak sofralarımıza pastörize süt ve hellim olarak geliyor" dedi.