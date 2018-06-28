banner107
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
94 0
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
55 0
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
61 0
Maunacılar’ın kalesi İrfan’a emanet
Maunacılar’ın kalesi İrfan’a emanet
131 0
TMT Derneği lokali içler acısı
TMT Derneği lokali içler acısı
77 0
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
90 0
Kamyon dehşeti
Kamyon dehşeti
268 0
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
162 0
banner82
banner147

Böyle rezalet olmaz

banner27

Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir vatandaşımız, ülkede düzensizliğin ve herkesin kafasına göre iş yapmasının bedelini vatandaşların ödediğini belirterek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Böyle rezalet olmaz
banner137

 

Girne’nin her geçen gün kalabalıklaştığını, bu nedenle de trafiğin içinden çıkılmaz bir hal aldığını ifade eden vatandaşımız, ancak bazı yapılanların ise bunlara tuz biber ektiğini kaydetti. 

Dün sabah saatlerinde çektikleri bu fotoğrafta görüldüğü gibi Girne’nin göbeğinde bir iş aracının kimseden izin almadan çift şerit yolun bir şeridini kapatarak iş yapmaya çalıştığını söyleyen vatandaşımız “ Siz dilediğiniz saat dilediğiniz inşaat için istediğiniz iş aracını ana yolun ortasına park edin, belediyeden polise kadar tek bir yetkili mercide orada olmasın ve Girne'ye girmek için saatlerce yollarda insanlar beklesin. Bu nasıl bir mantık?” diyerek sorguladı.

Bu gidişatın en büyük sorumlusu yine biz vatandaşların olduğunu belirten vatandaşımız “Ama neydi önemli olan? İnşaatların hızı kesilmesin, bir eli boruda bir eli dışarıda araba süren trafik magandalarının, görgüsüz ve tahammül edilmez varlıkların sokaklara tüküre tüküre araba sürmelerindeki artışın önüne geçilmesin, Girne Girne olmasın...Yeter artık...” diye isyan etti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.