Böyle rezalet olmaz

Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir vatandaşımız, ülkede düzensizliğin ve herkesin kafasına göre iş yapmasının bedelini vatandaşların ödediğini belirterek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Girne’nin her geçen gün kalabalıklaştığını, bu nedenle de trafiğin içinden çıkılmaz bir hal aldığını ifade eden vatandaşımız, ancak bazı yapılanların ise bunlara tuz biber ektiğini kaydetti.

Dün sabah saatlerinde çektikleri bu fotoğrafta görüldüğü gibi Girne’nin göbeğinde bir iş aracının kimseden izin almadan çift şerit yolun bir şeridini kapatarak iş yapmaya çalıştığını söyleyen vatandaşımız “ Siz dilediğiniz saat dilediğiniz inşaat için istediğiniz iş aracını ana yolun ortasına park edin, belediyeden polise kadar tek bir yetkili mercide orada olmasın ve Girne'ye girmek için saatlerce yollarda insanlar beklesin. Bu nasıl bir mantık?” diyerek sorguladı.

Bu gidişatın en büyük sorumlusu yine biz vatandaşların olduğunu belirten vatandaşımız “Ama neydi önemli olan? İnşaatların hızı kesilmesin, bir eli boruda bir eli dışarıda araba süren trafik magandalarının, görgüsüz ve tahammül edilmez varlıkların sokaklara tüküre tüküre araba sürmelerindeki artışın önüne geçilmesin, Girne Girne olmasın...Yeter artık...” diye isyan etti.