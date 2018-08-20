Böyle projeler uygulamaya konulmalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir öğretmen vatandaşımız, ülkemizin neredeyse 12 ayının 11 ayında güneşin parlak yüzünü görebildiğimizi söyleyerek bu güneş enerjisini kullanmak gerektiğini kaydetti.

Bunun için internette gezinirken karşısına haberi görünce kıskandığını dile getiren öğretmen vatandaşımız Türkiye’nin doğusundaki şirin illerinden biri olan Muş’ta yapılan projeyi görünce hayretler içinde kaldığını ifade etti. Muş Endüstri Meslek Lisesi’nin çatısının güneş panelleriyle kaplandığını ve böylece okulun bütün ihtiyaçlarının bu panellerinden karşılandığını belirten vatandaşımız “Sayın Milli Eğitim ve Kültür Bakanım, Cemal Özyiğit. Bu projeyi görünce kıskandım. Biraz da utandım desem yalan olmaz. Kopyamız aşağıda. Sizin öncülüğünüzde böylesi projeleri ülkemizin okullarında gerçekleştirmemizin şart olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Ülkemizde böyle projeleri hayata geçirmenin şart olduğunu vurgulayan öğretmen vatandaşımız, güneş enerjisini kullanmak gerektiğinin altını çizdiler.