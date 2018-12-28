Böyle park yapana helal olsun

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, Lefkoşa içinde özellikle Surlariçi bölgesinde araç park yeri sorunu nedeniyle hem sürücülerin hem de yayaların mağdur olduğunu dile getirerek, bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Surlariçi’nin birçok yerinde trafiğin oldukça sıkışık olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, bu bölgelerde park yeri bulmakta zorlanan sürücülerin fotoğraftaki gibi park yaptığını dile getirerek, “Bu arabayı böyle park edene helal olsun. Zira bu kaldırımdan değil yayaların geçmesi sineğin bile geçmesi oldukça zor” diye konuştular.

İnsanların yürüyüş için kullandığı kaldırımların bu şekilde işgal edilmemesi gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, yayaların da trafikte söz sahibi olduğunu hakları olduğunu ifade ettiler.