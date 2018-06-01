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Böyle park mı olur?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, gittikleri bir işyerinin otoparkında yaptıkları park sonrasında yaşadıkları sıkıntıyı bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Böyle park mı olur?
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 Ülkemizde bazı sürücülerin ya park etmeyi bilmediğini veya kendilerinden başkalarını düşünmediklerini dile getiren vatandaşımız, fotoğrafta görüldüğü gibi araçların arkasına park eden sürücüyü neredeyse bir saat beklediklerini ifade etti.

“Bir saat oldu ey araba sahibi hiç mi düşünmezsin, hiç mi bilmezsin, hiç mi farkında değilsin yaptığın yanlışı” diye sitem eden vatandaşımız, buranın hastane olsa acil bir şey diyip anlayış göstereceklerini ancak buranın oto park olduğunu sözlerine ekledi.

Bu şekilde park yapanların çok bencil kişiler olduğunu yineleyen vatandaşımız, kendilerinden başkasını düşünmeyen kişilerin topluma da faydası olmayacağını savundular.

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