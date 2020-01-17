banner255
banner69
Böyle park mı olur?
Böyle park mı olur?
2 0
YDÜ rakipsiz
YDÜ rakipsiz
38 0
 
Mağusa Kaleiçi'nde yangın paniği
Mağusa Kaleiçi'nde yangın paniği
96 0
Okullarda grip salgını hat safhada
Okullarda grip salgını hat safhada
127 0
Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
24 0
Mazgallara dikkat
Mazgallara dikkat
120 0
Dr. Küçük anısına kırdılar
Dr. Küçük anısına kırdılar
23 0
banner374

Böyle park mı olur?

banner27

Ayaklı Gazete’ye gönderdiği bir fotoğrafla ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, bazı kişilerin trafikte sorumsuzca hareket etmesi nedeniyle trafiğin alt üst olduğunu dile getirerek sitemlerini aktardı.

Böyle park mı olur?

 

Vatandaşımız, “Fotoğrafta görülen bu aracın sahibi bugün (dün) öğle saatlerinde Metropol önünde bu şekilde park edip trafiğin içine etti. Kendilerine bu ulvi eylemlerinden dolayı saygılarımı sunarım!” diyerek, arabanın yarısının yolun içinde kalması nedeniyle sıkışan trafikteki sürücülerin bu araç sahibiyle akraba çıktığını ifade etti.

Böyle sorumsuzca park yapanların mutlaka cezalandırılması gerektiğini belirten vatandaşımız, gerek polisin gerekse Lefkoşa Belediyesi zabıtalarının bunları affetmemesini istedi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.