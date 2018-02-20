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“Böyle park etmek ayrıcalık mı?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, özellikle şehir içlerinde araçlarını park yapmak için canlarını yediklerini ancak bazı kişilerin yaptıkları parklarla adeta dünyaların kendilerinin sandığını ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

“Böyle park etmek ayrıcalık mı?”
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Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa’da Kaymaklı bölgesinde bulunan Tren Yolu Polikliniği’nin park yeri olduğunu belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bir araç sürücüsü aracını engellilere ait park yerinin bulunduğu park yeri önüne aracını bırakıp gitti. İki engelli park yerine girişi kapattı. Ancak araçta herhangi bir engelli olduğuna dair işaret yoktu” diye konuştular.

Bu araç sürücüsünün amacının ne olduğunu bilmediklerini dile getiren vatandaşlarımız, “Bu arabayı herhalde bir özürlü kullanmıyordu. Zira özürlü biri kullansaydı, düzgün park ederdi. Ama araç sürücüsü herhalde ayrıcalıklı biri” diyerek sitem ettiler.

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