Böyle park edip gitmek moda mı oldu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı vatandaşlarımız, ülkemiz trafiğinde son zamanlarda sürekli dikkatlerini çeken bazı sürücülerin gelişi güzel park edip araçlarını saatlerce ayni yerde bırakmak olduğu belirterek bu konuda geçtiğimiz günlerde fotoğrafladıkları bir aracı bizlere göndererek sitemlerini paylaştılar.

Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’da K.Kaymaklı bölgesinde bulunan oto galerilerin karşı sokağında görüntüledikleri bu aracın uzun bir süre kavşak giriş çıkışı olan bu sokak üzerinde park edilmiş şekilde kaldığını belirten vatandaşlarımız, bu yolu kullanan birçok araç sürücüsünün çok zor anlar yaşadığını ifade ettiler.

Bu araç sürücüsünün beş metre ilerde park edebileceği bomboş park yerleri olduğu halde yol ağzına neden park ettiğini anlayamadıklarını dile getiren vatandaşlarımız, “Böyle park etme moda mı oldu? Zira daha önce yine böyle park etmiş birkaç araç sürücüsü daha gördük” dediler.